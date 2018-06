Transposição do São Francisco: ministro e Raimundo Gomes de Matos fazem visita técnica à obra

Ao lado do ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua Andrade, o presidente da Comissão Externa que acompanha as obras de Transposição das Águas do Rio São Francisco, deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE), faz visita técnica ao empreendimento, nesta quarta-feira, 27.

O parlamentar recepcionará o ministro às 10 horas, no Aeroporto Regional de Juazeiro do Norte. De lá, os dois seguem em comitiva até o município de Penaforte, para vistoriar o túnel que levará água da transposição da cidade de Jati, por onde o canal entra no Ceará, até Milagres. Do túnel no Estado do Ceará, a comitiva vai até o município de Salgueiro, em Pernambuco, para inspeção na Estação de Bombeamento do Eixo Norte da Transposição.

Em entrevista à edição desta quarta-feira, 27, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), Raimundo Gomes de Matos afirmou que o objetivo da visita também é fiscalizar se os 2,8 mil trabalhadores que o Governo Federal disse que iriam trabalhar na obra, durante três turnos, estão, de fato, trabalhando nas obras da transposição.

– Ciro busca apoio de PSB

O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, viajou na última terça-feira ao Recife para tentar convencer lideranças do PSB a apoiar sua candidatura. Reduto tradicional do PSB, o diretório pernambucano é considerado crucial para sacramentar a aliança. Se conseguir fechar um acordo com o PSB, Ciro ganha 45 segundos de tempo de TV e amplia sua musculatura Brasil afora.

– Dirceu solto

Por 3 votos a 1, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nessa terça-feira, 26, soltar o ex-ministro José Dirceu. A proposta de libertar José Dirceu partiu do ministro Dias Toffoli e foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O único a votar contra foi Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. Celso de Mello estava ausente na sessão e não participou do julgamento.

– Preço alto do gás de cozinha faz famílias cozinharem com carvão e à lenha

O alto preço do gás de cozinha tem feito muitas famílias brasileiras trocarem o gás de cozinha pelo carvão e pela lenha para cozinhar seus alimentos. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE, divulgada no final de abril, apontam que 23,4% dos lares cearenses usam carvão ou lenha para cozimento de alimentos. Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral Carlos Alberto:

– Camilo inaugura nesta quarta-feira escola em Fortaleza

O governador Camilo Santana (PT) inaugura, às 9 horas desta quarta-feira, 27, as novas instalações da escola de Ensino Médio Professor Otávio Terceiro de Farias, no Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza. A unidade terá capacidade para 1,2 mil alunos nos três turnos. O investimento para a construção da nova instalação foi na ordem de R$ 8,7 milhões provenientes dos governos Federal e Estadual. Na escola, estudaram o jornalista Luzenor de Oliveira, vencedor do Prêmio Esso Regional de Jornalismo em 1996, e de seu irmão, o professor universitário João Luzeilton de Oliveira. O correspondente Carlos Silva traz mais informações:

