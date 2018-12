Chuva de 178 mm deixa ruas destruídas e praça coberta de lama na região do Cariri

As precipitações tiveram início durante a madrugada e se estenderam por cerca de quatro horas. Com a intensidade das chuvas, algumas barragens sangraram. Estradas que dão acesso a várias comunidades ficaram destruídas. A praça principal da cidade ficou coberta de lama .

Segundo a Funceme, choveu em pelo menos 72 dos 184 municípios cearenses . Também choveu com intensidade em Tauá (125 mm), Quiterianópolis (100 mm), Campos Sales (92,5 mm) e Novo Oriente (75 mm). No total, a Funceme aponta precipitações em mais de 90 municípios.

Chuvas até dia 8

A Fuceme indica continuidade das chuvas no Centro-Sul e no Litoral, principalmente no Pecém, região metropolitana, e Fortaleza. Conforme os meteorologistas do órgão estadual, pelo menos até o próximo sábado, 8, o Ceará terá nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.