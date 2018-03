Tratamento completo da Tuberculose impede transmissão da doença

Por terem sintomas parecidos, como tosse, falta de apetite e febre, a Tuberculose Pulmonar é comumente confundida com a gripe. Por isso é importante ad realização de exames para diagnosticar a doença correta. A partir do diagnóstico, constatada a Tuberculose, é fundamental que o tratamento seja iniciado imediatamente e feito até o final.

Ao não tratar corretamente a doença, o risco de transmissão da bactéria causadora da Tuberculose é total. Por isso, esteja atento: aos primeiros sintomas, que normalmente são tosse por mais de três semanas e febre no fim da tarde, procure uma unidade de saúde mais próxima e comece o tratamento. Com isso, você tem grandes possibilidades de cura e está impedindo que a bactéria circule, como explica a coordenadora do Programa Nacional de Controle à Tuberculose do Ministério da Saúde, Denise Arakaki.

“Uma vez feito o diagnóstico, o tratamento tem que ser instituído o mais precocemente possível. Por quê? Porque, quando a gente trata aquele indivíduo, ele deixa de contaminar outras pessoas nas primeiras duas semanas. Além disso, o tratamento faz com que as condições clínicas do indivíduo se revertam rapidamente.”

Fique atento também: mesmo com a melhora dos sintomas, o tratamento deve ser feito até o final, só assim o paciente estará completamente curado. Caso você tenha algum tipo de dúvida, consulte um especialista. O diagnóstico correto pode ser feito por médicos ou em unidades de saúde. Ajude a deixar essa história no passado. Tuberculose tem cura. Todos juntos contra a Tuberculose. Para mais informações, acesse saude.gov.br,

Com informações da Agência do Rádio Mais