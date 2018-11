TRE amplia horário de atendimento aos eleitores de Fortaleza

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará estendeu até as 17 horas o atendimento aos eleitores de Fortaleza nas quatro unidades disponibilizadas para biometria e outros serviços, tais como, transferência, alistamento e certidões. Na Central de Atendimento ao Eleitor, na Unidade Móvel e nos Vapt Vupt do Antônio Bezerra e de Messejana, os eleitores são atendidos a partir das 8h, de segunda a sexta, por ordem de chegada.

Fortaleza e mais 54 municípios entrarão em processo de revisão biométrica em 2019, conforme calendário definido pelo tribunal. A recomendação é que o eleitor busque o atendimento o quanto antes e evite filas no decorrer do processo e, especialmente, no final do prazo.

Ainda este ano, o TRE inaugurará postos nos shoppings centers Rio Mar Kennedy e Parangaba. Em 2019, o tribunal descentralizará ainda mais o atendimento para facilitar o recadastramento biométrico dos eleitores. O TRE já enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o planejamento e aguarda a elaboração do normativo e a disponibilização de verba para a contratação de mais terceirizados para efetivar o calendário de revisão já aprovado.

Serviço:

– Central de Atendimento ao Eleitor: Avenida Almirante Barroso, 601 – das 8h às 17h;

– Vapt Vupt Messejana: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408, das 8h às 17h;

– Vapt Vupt Antônio Bezerra: R. Demétrio Menezes, 3750, das 8h às 17h;

– Unidade Móvel: Parque da Criança – Centro, das 8h às 17h.

Com informações Ascom TRE-CE