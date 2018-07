TRE-CE apresentará Sistema Processo Judicial Eletrônico a advogados

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realizará, na quinta-feira, 19/7, apresentação sobre o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) voltada para advogados que atuarão nas Eleições 2018. O evento, organizado pela Secretaria Judiciária (SJU) do tribunal, ocorrerá na Sala de Treinamento do TRE-CE, das 14h às 18h. O objetivo do encontro é apresentar aos advogados o uso do PJe, considerando que todas as ações eleitorais referentes ao Pleito de 2018 tramitarão exclusivamente por meio eletrônico.

Novidade

A Eleição Geral de 2018 será a primeira em que o processamento dos pedidos de registro de candidaturas acontecerá, obrigatoriamente, por meio do PJe, conforme determina a Resolução TSE nº 23.548/2017. Além disso, o TSE já implementou a integração entre o PJe e os sistemas CANDEX (Módulo Externo do Sistema de Candidaturas) e CAND (Sistema de Candidaturas), que serão usados nas Eleições 2018.

Preparação

O TRE-CE tem realizado, ao longo dos meses de junho e julho, treinamento com servidores que lidam com tramitação processual eletrônica, bem como com advogados e representantes de partidos políticos. O início da capacitação ocorreu nos dias 6 e 7 de junho, com servidores da Coordenadoria de Processamento (COPRO) e da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição (COPAD). No período de 23 de julho a 3 de agosto, a capacitação será voltada aos partidos políticos.

COM TRE/CE