TRE-CE completa 86 anos de serviços à democracia

Nesta quinta-feira, 2 de agosto de 2018, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará completa 86 anos de instalação e mais um ano de serviços prestados aos 6.344.483 eleitores cearenses por meio de cartórios eleitorais e postos de atendimento, bem como pela internet, através do portal www.tre-ce.jus.br. Ao longo desse tempo, o TRE-CE ainda se destaca junto ao eleitorado pela credibilidade na condução do processo eleitoral no Ceará.

Atualmente, sob a gestão da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira (presidente) e do desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo (vice-presidente e corregedor), o tribunal é composto por 7 membros titulares e 7 suplentes, além de 602 servidores efetivos e 450 requisitados, distribuídos entre a Secretaria do tribunal, 17 zonas eleitorais na capital e mais 92 no interior.

COM TRE/CE