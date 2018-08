TRE-CE disponibiliza coletâneas jurisprudenciais para as Eleições 2018

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) disponibilizou, esta semana, no portal www.tre-ce.jus.br, o ementário temático sobre registro de candidaturas. Trata-se de uma coletânea de ementas de decisões do TSE e do TRE-CE agrupadas por temas e subtemas, contemplando vários aspectos relacionados ao julgamento dos registros de candidaturas.

A compilação, realizada pela Secretaria Judiciária do TRE-CE, junta-se às de domicílio eleitoral, pesquisas eleitorais e propaganda eleitoral antecipada, atualizadas e disponibilizadas anteriormente.

Com informação do TRE/CE