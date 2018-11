TRE-CE inaugura novos postos de atendimento

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) inaugurará, na segunda-feira, 3/12, às 10h, novo posto de atendimento no Shopping RioMar Presidente Kennedy, com vistas a descentralizar e facilitar o acesso dos eleitores aos serviços eleitorais na capital. A presidente do TRE-CE, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e o vice-presidente e corregedor, desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, estarão presentes no evento.

No posto, localizado na Área de Conveniência e Serviço do shopping, o eleitor poderá fazer o recadastramento biométrico e solicitar outros serviços, como a emissão de certidões eleitorais, segunda via do título, ou transferência do local de votação. O atendimento funcionará com seis kits biométricos e estará disponível de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, das 10 às 19 horas, no piso L2 – Área de Conveniência e Serviço.

Outro posto de atendimento será inaugurado na quarta-feira, 5/12, às 10h, no Shopping Parangaba. Seis guichês com kits biométricos passarão a atender os eleitores de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h, no piso L1, lojas 168/169.

Fortaleza e mais 54 municípios entrarão em processo de revisão biométrica em 2019, conforme calendário definido pelo tribunal. A recomendação é que o eleitor busque o atendimento o quanto antes e evite filas no decorrer do processo e, especialmente, no final do prazo.

Em 2019, o tribunal descentralizará ainda mais o atendimento para facilitar o recadastramento biométrico dos eleitores. O TRE já enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o planejamento e aguarda a elaboração do normativo e a disponibilização de verba para a contratação de mais terceirizados para efetivar o calendário de revisão já aprovado.

Para fazer o alistamento eleitoral são necessários os seguintes documentos: RG ou qualquer outro documento que comprove a nacionalidade brasileira; certificado de quitação com o serviço militar (para os brasileiros do sexo masculino, com idade entre 18 a 45 anos) e comprovante de residência (datado dos últimos 3 meses).

O eleitor pode obter mais informações sobre o recadastramento biométrico através do telefone 148 ou do link na página do TRE-CE na internet.

Serviço

Postos de Atendimento na Capital:

Central de Atendimento ao Eleitor (Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema): das 8h às 17h;

Unidade Móvel (Cidade das Crianças – Centro): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750): das 8h às 17h;

Shopping RioMar Presidente Kennedy (Piso L2 – Área de Conveniência e Serviço): das 10h às 19h;

Shopping Parangaba (Piso L1 – lojas 168/169): das 10h às 19h.

Com informações Ascom TRE-CE