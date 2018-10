TRE-CE inicia nesta quarta-feira a distribuição das urnas eletrônicas para o 2º turno em Fortaleza

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará começará a distribuir, nesta quarta-feira, 24, aos 620 locais de votação as 4.870 urnas eletrônicas que serão utilizadas na capital, no 2º turno das eleições, no próximo domingo, 28. Do total de urnas a serem distribuídas, 27 são exclusivas para justificativa.

Ao todo, 121 veículos contratados para o transporte das urnas eletrônicas percorrerão a cidade, dividida em rotas por zona eleitoral. Ao chegarem nos locais de votação, os equipamentos serão entregues aos delegados de prédio, encarregados do recebimento e guarda das urnas eletrônicas.

No sábado, 27, equipes dos cartórios eleitorais irão percorrer todos os locais de votação para testar urna a urna e verificar o correto funcionamento, bem como hora, data, local e seção correspondente. Nesse momento, também serão checadas as condições elétricas dos locais onde funcionarão as seções eleitorais.

Nas demais zonas eleitorais do Estado, o transporte das urnas para os 6.158 locais de votação ocorre no sábado (27), véspera da eleição, quando também são realizados todos os procedimentos de teste de cada urna eletrônica. No interior, serão usadas 16.579 urnas nas seções eleitorais. Somando interior e capital, são 6.778 locais de votação e 21.449 urnas utilizadas, 2.579 urnas reservas.

Com informações TRE-CE