TRE-CE prepara novos procedimentos de auditoria para o 2º turno das Eleições 2018

A exemplo do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizará, no sábado, 27, Audiência Pública para sorteio de urnas, escolha de representantes e distribuição de cédulas de votação, com vistas à realização da Auditoria da Votação Eletrônica sob condições normais de uso, assim como para a Auditoria em Tempo Real, a serem realizadas no dia 28 de outubro, data do 2º turno das Eleições 2018.

A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica convida os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público Eleitoral, entidades da sociedade civil organizada e o público em geral, para comparecerem à Sala de Sessões do TRE-CE, no dia 27 de outubro, véspera da eleição, às 8h30. Trata-se de mais um procedimento de verificação da integridade das urnas eletrônicas.

Qualquer cidadão que tenha dúvidas relacionadas, deverá comparecer ao evento onde tem início o processo de verificação da integridade do voto. Na ocasião, serão distribuídas cédulas de votação com orientações para preenchimento. Elas serão depositadas em urnas de lona que serão lacradas. Haverá, então, o sorteio de 4 urnas eletrônicas (pelo menos 1 da capital) para a realização da Votação Paralela no dia da eleição, 28 de outubro. Também serão sorteadas 8 urnas eletrônicas para mais um procedimento de auditoria nas seções eleitorais, com a presença de fiscais de partidos, juiz eleitoral e cidadãos interessados. O presidente da Comissão de Auditoria, juiz Roberto Viana Diniz, comandará a Audiência Pública.

No domingo, 28 de outubro, no Centro Universitário Estácio do Ceará, Unidade Campus (antigo Colégio Cearense), acontecerá a Auditoria da Votação Eletrônica do segundo turno das Eleições 2018. O processo de votação, além de acompanhado pelo Ministério Público Eleitoral, servidores da Justiça Eleitoral, advogados e representantes dos partidos, é filmado, de modo que, ao final, com o batimento de informações, seja atestado o correto funcionamento da urna eletrônica. O procedimento, por sua importância, encontra-se previsto tanto no Calendário Eleitoral, quando no Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral, para o pleito de 2018.

site (http://www.tre-ce.jus. br/eleicao/eleicoes-2018/ auditoria-de-funcionamento- das-urnas-eletronicas) contend o todas as informações sobre o procedimento: o que é a auditoria, em quais etapas será realizada, calendário de atividades, legislação correlata e vídeos de orientação. Para maiores informações sobre a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, o TRE-CE disponibilizou, através da Comissão, umcontendo todas as informações sobre o procedimento: o que é a auditoria, em quais etapas será realizada, calendário de atividades, legislação correlata e vídeos de orientação.

Serviço:

– Audiência Pública para sorteio e escolha de representantes

Local: Sala de Sessões do TRE-CE (3º andar), Rua Jaime Benévolo, 21, Centro, Fortaleza-CE

Data: 27/10/2018, sábado (véspera das eleições)

Horário: de 8h30 às 12h

– Auditoria da Votação Eletrônica

Local: Centro Universitário Estácio do Ceará, Av. Duque de Caxias, 101, Centro, Fortaleza-CE

Data: 28/10/2018, domingo (dia das eleições)

Horário: de 8 às 17h

Com informação do TRE-CE