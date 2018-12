TRE – CE reabre posto no Shopping RioMar Kennedy e chama eleitores para biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reabriu, nesta segunda-feira, 3/12, o posto de atendimento do Shopping RioMar Kennedy. O objetivo do TRE-CE é descentralizar o atendimento e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços eleitorais na capital. A biometria em Fortaleza já será obrigatória na próxima eleição e a Justiça Eleitoral faz um alerta aos eleitores para que antecipem o comparecimento e evitem filas.

A presidente do TRE-CE, desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira, conduziu a solenidade de reabertura do posto, que contou ainda com a presença da juíza eleitoral da 116ª Zona, Dilara Guerreiro; do diretor-geral do TRE, Hugo Pereira Filho; da secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, Águeda Gurgel; do superintendente do Shopping RioMar Kennedy, Patrick Garcia; do gerente administrativo-financeiro do shopping, Alexandre Tavares, bem como de funcionários do shopping, servidores da Justiça Eleitoral e eleitores.

“A nossa expectativa é que o posto tenha um movimento expressivo durante os próximos meses. Moradores da região, funcionários e clientes do shopping serão muito bem atendidos nesse espaço privilegiado, que une conforto e segurança”, ressaltou a desembargadora Nailde Pinheiro.

O superintendente do Shopping RioMar Kennedy, Patrick Garcia, manifestou satisfação em receber novamente o posto de atendimento da Justiça Eleitoral e oferecer aos clientes mais este serviço.

Atendimento

No posto, localizado na Área de Conveniência e Serviço do shopping, o eleitor poderá fazer o recadastramento biométrico e solicitar outros serviços, como a emissão de certidões eleitorais, segunda via do título, ou transferência do local de votação. O atendimento funcionará com seis kits biométricos e estará disponível de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, das 10 às 19 horas, no piso L2 – Área de Conveniência e Serviço.

Shopping Parangaba

Outro posto de atendimento será reaberto na quarta-feira, 5/12, às 10h, no Shopping Parangaba. Seis guichês com kits biométricos voltarão a atender os eleitores de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h, no piso L1, lojas 168/169.

Biometria

Fortaleza e mais 54 municípios entrarão em processo de revisão biométrica em 2019, conforme calendário definido pelo tribunal. A recomendação é que o eleitor busque o atendimento o quanto antes e evite filas no decorrer do processo e, especialmente, no final do prazo. Na capital, 49,5% dos 1.776.870 eleitores já fizeram o recadastramento biométrico, mas 896.417 ainda precisam procurar atendimento.

Documentação

Para fazer a biometria, o eleitor deve apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência. Mais informações sobre o recadastramento biométrico podem ser obtidas através do telefone 148 ou do link na página do TRE-CE na internet.

Postos de Atendimento na Capital:

Shopping RioMar Kennedy (Piso L2 – Área de Conveniência e Serviço): das 10h às 19h;

Shopping Parangaba (Piso L1 – lojas 168/169): das 10h às 19h;

Central de Atendimento ao Eleitor (Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema): das 8h às 17h;

Unidade Móvel (Cidade das Crianças – Centro): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750): das 8h às 17h.

Com informações Ascom TRE-CE