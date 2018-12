TRE-CE realiza cerimônia de diplomação dos eleitos em 2018

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), sob a presidência da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, realizará na próxima quarta-feira, 19/12, às 17h, no Centro de Eventos, a cerimônia de diplomação do governador reeleito do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, e da vice-governadora, Maria Izolda Cela de Arruda Coelho; dos senadores eleitos, Cid Ferreira Gomes e Luis Eduardo Girão; dos 46 deputados estaduais e 22 deputados federais escolhidos nas Eleições 2018.

A cerimônia acontecerá no Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, n.º 999, Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza), com acesso pelo Pavilhão Oeste, Portão C, Salão Jericoacoara, restrito a convidados (mediante apresentação de exibíveis) e profissionais da imprensa.C

Os candidatos eleitos do sexo masculino, que tenham até 45 anos completados até 31 de dezembro deste ano, são obrigados a apresentar a quitação militar, de acordo com o artigo 5º da Lei. O TRE-CE já notificou os 30 candidatos que se enquadram nesse perfil, e apenas 7 enviaram o documento. O prazo para apresentação é até a data da diplomação.

Com informações Ascom TRE-CE