TRE-CE tem contas relativas a 2017 aprovadas pelo TCU

Em sessão realizada na última terça-feira, 4/12, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) julgou regulares as contas da gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará no exercício de 2017.

As contas julgadas compreendem o período sob as presidências do desembargador Antônio Abelardo Benevides e da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira.

Foi concedida quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos do Processo de Tomada de Contas nº 031.713/2018-1. Do teor do referido julgamento, originou-se o Acórdão TCU 2ª Câmara.

A aprovação das contas, com quitação plena a todos os responsáveis, relativamente ao ano de 2017, vem corroborar o trabalho da gestão do TRE-CE, norteado pela excelência no trato da coisa pública, arrimando todos seus atos sob os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.

Com informações Ascom TRE-CE