TRE-CE visita os dois maiores locais de votação de Fortaleza

O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Haroldo Máximo, e a juíza da 112ª Zona Eleitoral (Fortaleza), Jacinta Franco, visitaram, nesta quinta-feira, 13/9, a Universidade de Fortaleza (Unifor). O objetivo da visita foi estreitar a parceria com a instituição para minimizar os impactos do rezoneamento na Capital. Na terça-feira, 11/9, as autoridades também visitaram o Colégio Ari de Sá. Tratam-se dos dois maiores locais de votação de Fortaleza.

Nas ocasiões, foram recebidos pelo vice-reitor de administração da UNIFOR, José Maria Gondim, e pelo presidente do Colégio Ari de Sá, Oto Cavalcante. Os magistrados expuseram a preocupação em face do grande número de eleitores com títulos desatualizados nos dois locais: 11.974 (79.52%) no Ari de Sá, e 8.778 (74,50%) na Unifor, podendo gerar dificuldades na localização das seções de votação.

O desembargador esclareceu que outras medidas preventivas vêm sendo adotadas, como divulgação na imprensa, ofício a órgãos e instituições diversas solicitando divulgação interna, ampliação do Disque Eleitor, recomendação do uso do e-Título, dentre outras. Foi exposto também o plano de ação traçado pela 112ª Zona Eleitoral, que prevê a criação de centrais de informação com comunicação online com os auxiliares de eleição, bem como a distribuição de equipes de apoio volantes que farão a abordagem dos eleitores para esclarecimentos.

Os gestores das instituições se mostraram sensíveis à situação relatada e receptivos aos pleitos apresentados. A equipe da 112ª Zona Eleitoral terá à sua disposição laboratórios de informática do Ari de Sá e da Unifor para a instalação das centrais de informação. Os estacionamentos de ambos os locais serão disponibilizados para as equipes de trabalho. A Unifor concordou ainda em reforçar a segurança no local e auxiliará a 112ª Zona Eleitoral inclusive com a produção de material de divulgação para distribuição e afixação em locais de grande circulação de pessoas.

Acompanharam as autoridades do TRE, o chefe do Cartório da 112ª Zona Eleitoral, Eduardo Figueiredo, a secretária da Corregedoria, Águeda Gurgel, a coordenadora de Eleições, Edna Saboia, e a coordenadora do Cadastro Eleitoral, Lorena Belo.

COM TRE/CE