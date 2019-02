Posted on

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, através de Provimento da Corregedoria, definiu o cronograma das revisões biométricas em 55 municípios, incluindo Fortaleza, para concluir assim o recadastramento biométrico no Ceará.

