TRE define calendário das revisões biométricas de Fortaleza e mais 54 municípios

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, através de Provimento da Corregedoria, definiu o cronograma das revisões biométricas em 55 municípios, incluindo Fortaleza, para concluir assim o recadastramento biométrico no Ceará. O TRE agendou audiências públicas de lançamento das campanhas revisionais, que coincidem com o início da revisão, a serem presididas pelo corregedor regional eleitoral, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, com a presença dos juízes e promotores eleitorais, servidores públicos e estudantes.

A primeira audiência será em Quixeramobim, nesta sexta-feira, 8/2, seguida por Acopiara e Catarina (15/2), Fortaleza (19/2) e Beberibe (22/2). O cronograma traz os prazos iniciais e finais dos 55 municípios.

Até a presente data, 78% dos eleitores do estado já foram biometrizados. Na capital, chegamos a 50% do eleitorado. Ainda precisam fazer a biometria 1.378.331 eleitores no Ceará, sendo 885.056 em Fortaleza.

De acordo com a coordenadora de administração do cadastrado eleitoral, Lorena Belo, “com a definição das datas, os eleitores precisam ficar atentos aos prazos para evitarem o cancelamento do título. No entanto, recomendamos a quem ainda não fez a biometria que antecipe ao máximo o atendimento, tendo em vista que muitos deixam para a última hora, ocasionando filas e desconforto”.

Estrutura

Para atender aos eleitores dos municípios que entrarão em revisão, o TRE disponibilizará mais guichês durante a campanha e, em municípios onde não há cartório eleitoral, serão montados postos temporários de atendimento. “É importante ressaltar que o TRE oferece o serviço de agendamento, através do telefone 148 ou na página do tribunal na Internet, garantindo mais comodidade aos eleitores. Nesses canais é possível tirar todas as dúvidas acerca do procedimento e dos endereços das unidades de atendimento”, alerta Lorena Belo.

Meta

A meta do TRE-CE é concluir o recadastramento biométrico do eleitorado do Ceará no ciclo 2019/2020, para que já nas eleições do próximo ano, os eleitores possam votar com a identificação biométrica.

Atendimento na Capital:

Shopping Parangaba (Piso L1 – lojas 168/169): das 10h às 19h;

Shopping RioMar Kennedy (Piso L2 – Área de Conveniência e Serviço): das 10h às 19h;

Central de Atendimento ao Eleitor (Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750): das 8h às 17h.

COM TRE/CE