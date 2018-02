TRE disponibiliza biometria em todos os municípios do Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará consolidou o alistamento biométrico dos eleitores nos 184 municípios do Estado. Desde a última segunda-feira, 5/2, Quixeramobim, que era o último município que faltava implantar a biometria ordinária, passou a fazer a coleta dos dados biométricos dos eleitores que comparecem ao cartório da 11ª Zona Eleitoral.

Os 56.306 eleitores de Quixeramobim já podem fazer a biometria e votar nas próximas eleições com a identificação através das suas digitais. Mas a biometria só será obrigatória no município a partir de 2020. Após as eleições deste ano, a Justiça Eleitoral do Ceará divulgará o calendário dos 55 municípios restantes no Estado, incluindo Fortaleza, que iniciarão o processo de revisão eleitoral, com recadastramento biométrico obrigatório a todos os eleitores cearenses.

De acordo com o cronograma estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, nas Eleições de 2018, 129 dos 184 municípios cearenses terão 100% dos seus eleitores votando com biometria. A meta do TRE-CE é recadastrar cerca de 75% do eleitorado do Estado até 9 de maio de 2018 e atingir 100% em 2020.

Documentação

Os eleitores precisam dos seguintes documentos para tirar o título e realizar a coleta dos dados biométricos:

– RG ou qualquer outro documento oficial com foto;

– comprovante de residência.

– alistamento militar para os homens que forem fazer o título pela primeira vez

Com informações do TRE/CE