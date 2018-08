TRE divulga novo balanço de candidaturas

Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará já deferiram 257 registros de candidaturas, 1 foi indeferido, 6 renúncias homologadas e 640 aguardam julgamento. No total, foram protocolados no TRE 904 pedidos de registro, sendo 6 para o cargo de governador, 6 para vice-governador, 13 para senador, 262 para deputado federal, 592 para deputado estadual, 13 para 1º suplente de senador e 12 para 2º suplente de senador. Em todo o Brasil, foram protocolados 28.254 pedidos.

Dos registros deferidos no Ceará, 2 foram para o cargo de governador, Camilo Santana nesta terça-feira, (28), e Hélio Góis, na segunda (27); 2 para vice-governador (Izolda Cela e Ninon Tachmann), 64 para deputado federal, 183, deputado estadual e os candidatos a senador, Eunício Oliveira e Cid Gomes, acompanhados dos suplentes.

O único indeferimento é de pedido de registro de José Alberto Pinto Bardawil, que apresentou pedido de registro para pleitear uma vaga ao Senado. As 6 renúncias foram: 2 para o cargo de deputado federal e 4 para deputado estadual. Também foram recebidos 22 pedidos de impugnação de registro de candidatura que estão aguardando julgamento.

Do total de pedidos de registro, 30,9% são do gênero feminino e 69,10% do gênero masculino. Quanto ao grau de instrução, quase 50% (47,57%) possuem o ensino superior completo, 31,08% o ensino médio completo e 1,01% apenas lê e escreve. A ocupação mais frequente é a de empresário com 8,41%, seguido de advogado, com 5,75%, comerciante, 4,54%, deputado, 4,42% e médico com 4,2%.

Com informação do TRE-CE