TRE do Ceará convoca eleitores de 12 municípios para a reta final da biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará está prestes a finalizar o ciclo 2017-2018 do recadastramento biométrico de eleitores. Nesse período, mais 67 municípios do Estado fizeram a revisão eleitoral obrigatória. Até 28 de fevereiro, os trabalhos da revisão com biometria estarão concluídos. E o TRE-CE convoca os eleitores dos últimos 12 municípios que restam para o fechamento deste ciclo para que compareçam aos cartórios eleitorais e façam a biometria.

Nesta quarta-feira, 31/1, três desses municípios encerram a revisão eleitoral: Aurora, Jaguaribe e Icó. A média de comparecimento dos eleitores tem sido positiva: 86%, 82% e 80%, respectivamente. No dia 28 de fevereiro, os últimos 9 municípios fecharão este ciclo: Caucaia, Cedro, Aracoiaba, Mauriti, Lavras da Mangabeira, Paracuru, Pedra Branca, Madalena e Boa Viagem.

O TRE do Ceará considera que o comparecimento acima dos 70% representa um índice positivo. Em Caucaia, o segundo maior eleitorado do Estado, por exemplo, o recadastramento já alcançou os 72%. Dos 227 mil eleitores do município, 164 mil já fizeram a biometria. Mas ainda restam 63 mil. Por isso, a Justiça Eleitoral apela aos eleitores que compareçam e evitem o cancelamento do título, que traz muitos prejuízos aos cidadãos.

Impedimentos

São muitos os prejuízos para os eleitores em débito com a Justiça Eleitoral. Além de não poder votar nas próximas eleições, ficam impedidos de:

– Requerer passaporte ou carteira de identidade;

– Receber salário e benefícios sociais de entidades públicas ou assistidas pelo governo;

– Fazer parte de concorrência pública ou administrativa em qualquer instituição da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal;

– Solicitar empréstimos em qualquer banco ou estabelecimento de crédito subsidiado pelo governo;

– Inscrever-se em concursos públicos ou tomar posse de cargos públicos;

– Renovar matrícula em qualquer instituição de ensino pública ou fiscalizada pelo governo;

– Requerer qualquer documento que necessite da quitação eleitoral.

Documentação

Os eleitores precisam dos seguintes documentos para tirar o título e realizar a coleta dos dados biométricos:

– RG ou qualquer outro documento oficial com foto;

– comprovante de residência.

– alistamento militar para os homens que forem fazer o título pela primeira vez

De acordo com o cronograma estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, nas Eleições de 2018, 129 dos 184 municípios cearenses terão 100% dos seus eleitores recadastrados com biometria. A meta do TRE-CE é recadastrar cerca de 75% do eleitorado do Estado até 9 de maio de 2018 e atingir 100% em 2020. Mais informações sobre a biometria, ligue 148 ou acesse o link, aqui na página do tribunal.

