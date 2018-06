TRE e Seduc capacitarão professores para implementação de disciplina sobre cidadania

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará capacitarão 111 professores da rede estadual de ensino, os quais ficarão responsáveis por ministrar a disciplina eletiva “Educação para a Cidadania na Escola”, a ser ofertada nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) do Estado do Ceará, como decorrência das atividades previstas no “Programa Eleitor do Futuro” (Resolução TRE-CE nº 316/2007). A formação, a cargo do professor estadual Jefrei Almeida Rocha,ocorrerá nesta terça-feira, das 8 às 17 horas, no Hotel Iracema Travel (Av. Almirante Barroso, nº 734, Praia de Iracema).

A disciplina terá como material didático de apoio as publicações já utilizadas pelo “Programa Eleitor do Futuro” (Competências para Vida – Trilhando caminhos de cidadania – Unicef, 2012; Ser Adolescente no Semiárido – Guia de participação cidadã – Unicef, 2014; Livro do Educador – A Justiça Eleitoral vai à escola – TRE-CE, 2015); Guia do Professor – Educação para a cidadania democrática – TSE/UNICEF, 2017; Guia do Mobilizador de Adolescentes e Jovens – UNICEF, 2017/2020; dentre outras) e deverá contemplar os seguintes conteúdos programáticos: Educação integral – o sujeito em formação para a vida; Cidadania, democracia e política no Estado Democrático de Direito; O processo eleitoral no Brasil – história e conceitos; Participação e mobilização em atos decisórios no cotidiano escolar; Formação de lideranças e protagonismo estudantil.

Na ocasião, a presidente do TRE-CE, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, lançará oficialmente as atividades do “Programa Eleitor do Futuro” nas escolas públicas estaduais para o ano de 2018, com destaque para a formação de lideranças estudantis, os políticos do futuro, conforme diretriz emanada do Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

A capacitação é parte integrante das atividades do “Programa Eleitor do Futuro” e objetiva ampliar o contingente dos eleitores jovens de 16 e 17 anos no Estado; formar e informar os jovens acerca da importância, da finalidade e das consequências do exercício do voto, como processo de tomada de decisão; estimular o envolvimento dos jovens nas diferentes esferas de organização social, incentivando-os a participar dos organismos escolares de representação.

Serviço:

Público-alvo: professores da rede estadual de ensino

Data: 26/6/18

Hora: das 8h às 17 horas

Local: Hotel Iracema Travel (Av. Almirante Barroso, nº 734, Praia de Iracema).

Com informação do TRE