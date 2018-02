TRE encerra em 28 de fevereiro a biometria obrigatória em 9 municípios

A uma semana do encerramento da biometria obrigatória, no dia 28/2, nos municípios de Caucaia, Cedro, Aracoiaba, Mauriti, Lavras da Mangabeira, Paracuru, Pedra Branca, Madalena e Boa Viagem, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará alerta os eleitores para comparecerem aos respectivos cartórios eleitorais e, assim, evitar o cancelamento do título.

Em Caucaia, segundo maior eleitorado do Estado, já fizeram a biometria 177.497 dos 229.594 eleitores (77,31%) do município, índice considerado muito bom pelo TRE-CE. Mas ainda restam pouco mais de 50 mil eleitores, que podem ficar sem o título e depois terem que comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral.

Para aqueles que perderem o prazo da biometria, não só nos 9 municípios que encerrarão o recadastramento no próximo dia 28/2, mas em todos os 67 municípios que realizaram a biometria obrigatória, no ciclo 2017-2018, a data limite para a regularização do título é o dia 9 de maio de 2018, quando o Cadastro de Eleitores é fechado para a realização das eleições deste ano, de acordo com o calendário estabelecido pelo TSE.

Segundo cronograma elaborado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, nas Eleições de 2018, 129 dos 184 municípios cearenses terão 100% dos seus eleitores votando com biometria. A meta do TRE-CE é recadastrar cerca de 75% do eleitorado do Estado até 9 de maio de 2018 e atingir 100% em 2020. Hoje, a biometria já alcançou 71% do eleitorado e a Justiça Eleitoral deve, inclusive, superar a meta pretendida para as próximas eleições no Ceará.

Documentação

Os eleitores precisam dos seguintes documentos para tirar o título e realizar a coleta dos dados biométricos:

– RG ou qualquer outro documento oficial com foto;

– comprovante de residência.

– alistamento militar para os homens que forem fazer o título pela primeira vez

Com informações do TRE/CE