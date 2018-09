TRE lança Miniguia da Justiça Eleitoral para jornalistas

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, realizou, na sessão do Pleno, desta quinta-feira, 6/9, o lançamento do “Miniguia da Justiça Eleitoral para jornalistas”. A publicação está na sexta edição e já se consolidou como importante ferramenta de aproximação do TRE com a imprensa.

A desembargadora Nailde Pinheiro salientou que “a publicação foi revisada e organizada com bastante cautela pelos servidores do TRE, aos quais externo meus agradecimentos. O Miniguia tem linguagem sintética e é voltado para as coberturas jornalísticas no período eleitoral e na rotina de decisões, julgamentos e normativos”.

O diretor da Escola Judiciária Eleitoral, juiz Roberto Viana Diniz, reforçou a mensagem da presidente e destacou que “com a publicação valorizamos o trabalho da imprensa, que sempre está presente no dia a dia da Justiça Eleitoral, levando ao cidadão informações de grande valia”.

Distribuição

A presidente do TRE informou que todas as zonas eleitorais do interior receberão exemplares e se encarregarão de encaminhar aos principais veículos de comunicação locais. Na capital, a Assessoria de Imprensa e Comunicação Social fará a entrega às empresas já cadastradas. Como a tiragem é limitada, quem desejar acessar o material pode baixar a versão digital aqui.