TRE mobiliza forças de segurança para eleição suplementar de Cascavel

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, reuniu-se, nesta quarta-feira, 13/2, no gabinete da Presidência do TRE, com representantes das forças de segurança pública e com a juíza da 7ª Zona Eleitoral, Leopoldina Fernandes, que presidirá a eleição suplementar para prefeito e vice de Cascavel, no próximo dia 17 de março.

Participaram também o vice-presidente e corregedor, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto; o juiz da Corte do TRE, Eduardo Scorsafava; os delegados da Polícia Federal, Francisco Martins e Eliza Barbosa de Almeida; os delegados da Polícia Civil, Fernando Menezes e Adriana Arruda, a tenente-coronel da Polícia Militar, Asmenha Cruz Torquato, e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Antônio de Sena.

Planejamento

A juíza eleitoral de Cascavel, Leopoldina Fernandes, relatou o andamento das atividades que antecedem o pleito, em especial, a convocação de mesários e preparação para fiscalização da propaganda. A magistrada reforçou a necessidade de intensificação das ações de segurança para o microperíodo eleitoral.

Os representantes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar colocaram-se à disposição da Justiça Eleitoral e garantiram reforço do efetivo e serviços de inteligência para o segurança do pleito.

O presidente do TRE-CE, desembargador Haroldo Máximo, reiterou “o empenho do tribunal e o apoio à 7ª Zona Eleitoral para o êxito da eleição suplementar” e destacou a integração com os órgãos de segurança para a tranquilidade do pleito.

