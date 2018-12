TRE reabre segundo posto em shopping para recadastramento biométrico

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reabriu, nesta quarta-feira, 5/12, o posto de atendimento do Shopping Parangaba. O local está preparado para receber eleitores que ainda não fizeram o recadastramento biométrico, obrigatório em Fortaleza para a próxima eleição. O TRE já se faz presente no Shopping RioMar Kennedy, reinaugurado na última segunda (3/12) e a expectativa é ampliar a descentralização do atendimento e levar a biometria para outros locais da cidade.

A presidente do TRE, desembargadora Nailde Pinheiro, e o vice-presidente, em exercício, desembargador Inácio Cortez, comandaram a reinauguração do posto, que já havia servido à população antes do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições de 2018.

Estiveram presentes o diretor-geral do TRE, Hugo Pereira Filho; a secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, Águeda Gurgel; o assessor jurídico da Presidência do tribunal, Caio Guimarães; a coordenadora do cadastro eleitoral, Lorena Belo; o gerente de marketing do Shopping Parangaba, Felipe Baiana; servidores e eleitores.

“O cidadão que precisa fazer a biometria é recebido num ambiente agradável e confortável, em seguida é atendido por profissionais capacitados, e sai satisfeito com a Justiça Eleitoral. Este trabalho é fruto de uma parceria com o shopping, que nos cede, sem ônus, este espaço tão valorizado”, afirmou a desembargadora Nailde Pinheiro.