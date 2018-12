TRE reabrirá posto de atendimento ao eleitor no Shopping Parangaba nesta quarta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reabrirá, nesta quarta-feira, 5/12, às 10h, o posto de atendimento do Shopping Parangaba. O objetivo do TRE-CE é descentralizar o atendimento e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços eleitorais na capital.

A biometria em Fortaleza já será obrigatória na próxima eleição e a Justiça Eleitoral faz um alerta aos eleitores para que antecipem o comparecimento e evitem filas. Seis guichês com kits biométricos voltarão a atender os eleitores de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h, no piso L1, lojas 168/169.

Fortaleza e mais 54 municípios entrarão em processo de revisão biométrica em 2019, conforme calendário definido pelo tribunal. A recomendação é que o eleitor busque o atendimento o quanto antes e evite filas no decorrer do processo e, especialmente, no final do prazo.

Na capital, 49,5% dos 1.776.870 eleitores já fizeram o recadastramento biométrico, mas 896.417 ainda precisam procurar atendimento.Para fazer a biometria, o eleitor deve apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Mais informações sobre o recadastramento biométrico podem ser obtidas através do telefone 148 ou do link na página do TRE-CE na internet.

Com informações Ascom TRE-CE