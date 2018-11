TRE realiza a Avaliação das Eleições 2018

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realizou nesta sexta-feira, 23/11, a Avaliação das Eleições 2018. Gestores e servidores das zonas eleitorais do Estado reuniram-se durante todo o dia no auditório da sede da Justiça Federal, em Fortaleza, para debater aspectos positivos do pleito e outros que precisam ser remodelados, assim como para a análise das propostas de aprimoramento das atividades internas.

O evento contou com a apresentação musical dos servidores do tribunal Glauberlene Joca, Allander Caçula e Herivaldo Everton e slides com fotos dos servidores das zonas em atividade.

A presidente do TRE-CE, desembargadora Nailde Pinheiro, fez questão de ressaltar, durante a abertura do evento, a gratidão aos servidores por terem contribuído para o sucesso das eleições. “O resultado apresentado à sociedade cearense é fruto de um trabalho que envolveu muitas mãos. Nós todos fomos extremamente exigidos, mas muitos ensinamentos ficaram. Saímos fortalecidos desse pleito e eu agradeço cada um pelo esforço e pela dedicação, bem como pelos momentos de ausência do convívio familiar para a dedicação à Justiça Eleitoral.”

A desembargadora pontuou momentos chave da gestão, tais como: concurso de remoção, andamento da obra da nova sede, atuação da Escola Judiciária Eleitoral e ações motivacionais para os servidores.

A presidente falou ainda sobre o novo ciclo da biometria, que será concluída no estado para as eleições municipais de 2020, com a revisão de 55 municípios, incluindo Fortaleza, que exigirá a mesma dedicação que os servidores imprimiram nas eleições, agora na coleta dos dados biométricos dos eleitores.

Em seguida, a coordenadora de Eleições, Edna Saboia, prestou homenagem à presidente, com rosas, em nome dos servidores da Justiça Eleitoral do Ceará. O membro suplente do TRE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, representou a vice-presidência e corregedoria.

Edna Saboia e o secretário de Tecnologia da Informação, Carlos Sampaio, apresentaram os resultados do formulário de avaliação respondido pelas zonas eleitorais e analisaram os pontos positivos e os negativos das atividades internas, com ênfase naqueles apontados como regulares e insatisfatórios. Após, os servidores foram divididos em grupos temáticos, para discussão dos aspectos mais relevantes da avaliação e remodelagens, visando às eleições de 2020.

