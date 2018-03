TRE realiza atendimentos de eleitores de Caucaia aos sábados

Com a prorrogação do recadastramento biométrico obrigatório em Caucaia para o dia 23/3, os eleitores ganharam mais tempo e também a possibilidade de atendimento nos sábados que antecedem o final da revisão.

Caucaia possui quatro locais de atendimento, três deles funcionam no horário já habitual (de segunda a sexta, das 8h às 17h) e também aos sábados. São eles: a Central de Atendimento ao Eleitor e os postos instalados no Grêmio de Caucaia e no CRAS Perpétua Magalhães. O funcionamento especial será nos dias 10 e 17 de março, das 8h às 12h, mediante agendamento ou por ordem de chegada. No Liceu de Caucaia, o atendimento segue somente de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Com o segundo maior eleitorado do Ceará, Caucaia já tem 81.31% dos 231.001 eleitores com biometria, mas ainda faltam 43.163 eleitores.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará faz um alerta para quem não ainda fez a biometria, que procure uma das 4 unidades de atendimento no município, para evitar o cancelamento do título.

O TRE ressalta que em Fortaleza, o recadastramento biométrico não é obrigatório para as Eleições 2018.

Biometria no Ceará

O TRE do Ceará já encerrou a biometria neste ciclo 2017/2018, em 66 municípios. Para consultar a lista, basta acessar o site www.tre-ce.jus.br

Aqueles que perderam o prazo, onde a biometria é obrigatória, a data limite nacional para a regularização do título é o dia 9 de maio de 2018, quando o Cadastro de Eleitores é fechado para a realização das eleições deste ano, de acordo com o calendário estabelecido pelo TSE

Em todo o estado, o recadastramento já alcançou 73% do eleitorado e deve superar a meta de 75% pretendida para as Eleições 2018. Segundo o cronograma do TRE-CE, 129 dos 184 municípios cearenses terão a totalidade dos eleitores votando com biometria este ano. Para as Eleições 2020, a Justiça Eleitoral prevê que 100% do eleitorado cearense votará utilizando o sistema biométrico.

Com informações do TRE-CE