TRE reinaugura o posto de biometria no Shopping Benfica

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reabrirá, nesta quarta-feira, 27/2, às 10h30, o posto de atendimento do Shopping Benfica. O presidente do TRE, desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, estará presente. O objetivo do TRE-CE é descentralizar o atendimento e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços eleitorais na capital. A biometria em Fortaleza já é obrigatória na próxima eleição e a Justiça Eleitoral faz um alerta aos eleitores para que antecipem o comparecimento e evitem filas.

Atendimento

O posto, que estava funcionando de forma experimental, com testes dos equipamentos, dispõe de seis guichês com kits biométricos que voltarão a atender os eleitores, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 10 às 19h, no 1º piso.

Números da capital

A revisão seguirá em Fortaleza de 19 de fevereiro a 29 de novembro de 2019. Dos 1.786.957 eleitores do município, mais da metade (50,73%) já fez o recadastramento, mas o TRE-CE ainda aguarda o comparecimento de 880.361 cidadãos aos pontos de atendimento para a coleta da foto e das impressões digitais.

Documentação, atendimento e meta

Para o procedimento, é necessário que o eleitor apresente um documento de identificação oficial com foto e um comprovante de residência atualizado. O Tribunal esclarece que o atendimento pode ser agendado através do telefone 148 ou na página do tribunal.

A meta do TRE-CE é recadastrar 100% do eleitorado do Estado do Ceará para as eleições de 2020. Dos 184 municípios cearenses, 55 devem concluir os trabalhos este ano, incluindo Fortaleza. Nesses municípios, o eleitor está obrigado a comparecer aos cartórios eleitorais ou postos de atendimento. Quem não atender ao chamado da Justiça Eleitoral terá o título cancelado.

Atendimento:

Shopping Benfica (1º Piso, loja 6A): das 10h às 19h;

Shopping Parangaba (Piso L1 – lojas 168/169): das 10h às 19h;

Shopping RioMar Kennedy (Piso L2 – Área de Conveniência e Serviço): das 10h às 19h;

Central de Atendimento ao Eleitor (Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750): das 8h às 17h.

O TRE pretende instalar novos pontos de atendimento nos locais: North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, Shopping Iguatemi, Cidade das Crianças, North Shopping Fortaleza, Shopping Via Sul, Centro de Cidadania do Conjunto Ceará e Academia da Segurança Pública do Ceará.

COM TRE/CE