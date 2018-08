TRE treina multiplicadores de mesários para Eleições 2018

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realizou, nesta quarta e quinta-feira, 8 e 9/8, na Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), a preparação dos multiplicadores de mesários para as Eleições 2018. Cabe aos multiplicadores repassar o conteúdo ministrado para os instrutores que conduzirão, em cada zona eleitoral, o treinamento dos mesários.

Participam do treinamento representantes das 109 zonas eleitorais do estado, divididos em duas turmas, uma para cada dia.

O evento é realizado pela Seção de Capacitação do Tribunal, com o auxílio das 80ª, 93ª e 118ª zonas eleitorais.

Conteúdo

No período da manhã, os multiplicadores recebem informações sobre o pleito deste ano, como novos procedimentos e material de apoio, realizam simulações de votação nas urnas eletrônicas, trocam experiências entre si e alinham orientações para o repasse de informações aos mesários.

Durante a tarde, são abordadas as principais normas atinentes ao pleito, repassadas informações sobre o uso dos vales-postais e discutidas questões de acessibilidade e cidadania.

Os trabalhos são acompanhados por servidores da Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, Coordenadoria de Eleições, Coordenadoria de Administração do Cadastro Eleitoral, Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão, Corregedoria Regional Eleitoral e Escola Judiciária Eleitoral.

Novidades

Para as Eleições 2018, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou o aplicativo Mesários, que pode ser instalado em aparelhos celulares com o sistema Android, para orientar as atividades dos mesários.

Estas serão as primeiras eleições onde será possível a identificação dos eleitores pelo nome social, para aqueles que solicitaram a inclusão até o dia 9 de maio.

