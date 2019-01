TRE ultrapassa a marca de 50% do eleitorado de Fortaleza com biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará já recadastrou 50,15% do eleitorado de Fortaleza com biometria, o que equivale a 893.562 eleitores, do universo de 1.781.654. Aqueles que ainda não fizeram o procedimento, devem procurar o quanto antes uma das unidades de atendimento, munidos de documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência.

No planejamento elaborado pelo TRE-CE, serão concluídas as revisões biométricas nos 55 municípios restantes (http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ce-relacao-biometria-2019-2020), incluindo a capital e, para as próximas eleições, os 184 municípios do Estado terão atingido 100% dos eleitores com biometria.

No interior do Estado, os eleitores devem procurar os cartórios eleitorais, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Cada município terá data inicial e final de revisão, mas o TRE orienta que os eleitores não esperem a aproximação do final do prazo e procurem logo o atendimento.

Para obter mais informações sobre o recadastramento biométrico ou agendar o seu atendimento, o eleitor deve ligar para o telefone 148 ou acessar a página do tribunal na internet: www.tre-ce.jus.br.

