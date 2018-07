Trecho da CE-284 de Cedro a Umarizeira é entregue à população

Com a ilustre presença do Secretário da Casa Civil, Nelson Martins, e do Superintendente do Departamento Estadual de Rodovias (DER), Sergio Azevedo, foi inaugurada na noite desta sexta-feira (20/7) a reforma da rodovia CE-284, que liga o Distrito de Umarizeira a sede do município de Cedro.

Presença do Prefeito de Cedro, Dr. Nilson Diniz; Vice-prefeito, Joãozinho de Titico; secretários; lideranças comunitárias; vereadores e população. Ao todo, são 30,4 quilômetros de estrada que irão melhorar o fluxo entre as localidades. Foram realizados serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental.

A parceria com o Governo do Estado foi ressaltada pelo prefeito de Cedro, Dr. Nilson Diniz. “Esta é mais uma obra da exitosa parceria entre Cedro e o Governo do Estado. Ao longo destes seis anos de trabalho em Cedro reorganizamos as finanças municipais e firmamos inúmeras parcerias com o Governo. Com mais de R$ 100 milhões investidos em obras para o bem da população”.

Parceiros

O Superintendente do DER, Sérgio Azevedo, ressaltou as qualidades do povo cedrense. “Nessa cidade nos temos um povo de fibra, honesto e trabalhador. Vocês estão de parabéns. Mais que estradas, as obras aqui no município ajudam estudantes, profissionais da saúde e o escoamento da produção do homem do campo”.

Já o Secretário da Casa Civil, Nelson Martins, enfatizou as qualidades da gestão municipal. “Eu já conheço o trabalho do Dr. Nilson a bastante tempo, ele está de parabéns, por sua exitosa gestão e pelo seu empenho a frente do município, mas não só pela gestão de Cedro, como vice-prefeito da Aprece ele se preocupa em ajudar outros municípios. Sua gestão é exemplo para outros prefeitos”.

Outras obras

Além desta obra, a parceria com o Governo do Estado proporcionou, desde 2013, diversas ações em prol do povo cedrense. Destaque para a Adutora de Engate Rápido, que trouxe agua de qualidade para o povo de Cedro, mesmo diante da escassez de água, além das mais de 2 mil cisternas de polietileno.

Em parceria com o município, mais de 60 mil metros quadrados de asfalto foram implementados na cidade, escolas e praças públicas reconstruídos e restaurados e diversas estradas receberam pavimentação asfáltica e outros serviços. Além da licitação para a construção da Escola Profissional de Cedro, no valor de R$ 14 milhões.

Outra obra importante também está próxima de ser entregue, a estrada de Cedro a Assunção. Dr. Sergio Azevedo, superintendente do DER, prometeu que até setembro os trabalhos serão finalizados. Assim, quando este trecho estiver concluído, todas as sedes de distrito terão suas ligações asfaltadas com Cedro.

“Tudo isto, só foi possível porque o município se organizou financeiramente. Antes, Cedro não tinha crédito para nada, hoje, consegue dar a contrapartida para cada obra e investimento do Governo do Estado e do Governo Federal e pela primeira vez, nos últimos 40 anos, temos um balanço financeiro positivo”. Afirmou o prefeito de Cedro, Dr. Nilson Diniz.

Com informações Governo do Estado do Ceará