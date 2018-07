Trecho da CE-284 será entregue nesta sexta-feira

A reforma da rodovia CE-284, entre o Distrito de Umarizeira e a sede do município de Cedro, será entregue nesta sexta-feira (20). A inauguração contará com a presença do Secretário da Casa Civil, Nelson Martins, além do Prefeito de Cedro, Dr. Nilson Diniz; Vice-prefeito, Joãozinho de Titico; lideranças comunitárias; vereadores e população.

Ao todo, são 30,4 quilômetros de estrada reconstruídos que irão melhorar o fluxo entre as localidades. Foram realizados serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental. “É mais uma obra em parceria com o Governo Estadual e realizada para facilitar a vida de quem necessita percorrer comunidades e municípios com mais agilidade e segurança”, reforça Dr. Nilson Diniz.

Realizada pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER), órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra), a obra tem investimento de R$ 8.991.385,87, com recursos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

SERVIÇO:

Entrega da reconstrução da CE 284 (Cedro x Umarizeira)

Data: 20 de julho de 2018

Horário: 17 horas

Local: Rua Zé Pajé (Próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cedro)