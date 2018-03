Três açudes sangram no Ceará no fim de semana

Três açudes sangraram no Ceará neste fim de semana, chegando a um total de cinco reservatórios com capacidade máxima. Os açudes Itaúna, Tijuquinha e Colina chegaram ao 100% do volume. O Caldeirões e Germinal também haviam sangrado desde o fim de semana passado.

Os dados fazem parte do relatório da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que monitora 149 reservatórios do estado. Outros dois açudes, Maranguapinho e Tucunduba, têm mais de 90% da capacidade.

Os grandes açudes do Ceará, no entanto, seguem em situação crítica, uma consequência de seis anos com poucas chuvas. O Castanhão, maior açude do estado, registra aumento do volume dia após dia desde 25 de fevereiro e tem atualmente apenas 2,77% da sua capacidade.