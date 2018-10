Três grandes operações investem mais de R$ 272 milhões em pavimentação em Caucaia

A Prefeitura está investindo mais de R$ 272 milhões em obras de pavimentação em várias ruas e avenidas de Caucaia. Elas integram projetos que priorizam construções de calçamentos e aplicação de asfalto. São ações como o Programa de Infraestrutura Integrada (PII), o Pró-Transporte e o Sinalize, além de emendas parlamentares.

Só com o PII, a Prefeitura investirá R$ 230 milhões. O recurso é oriundo do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e permitirá, por exemplo, a integração da Grande Jurema com a Sede e o Litoral. Além disso, mais de 500 ruas receberão asfalto novo, vias serão criadas/requalificadas, ciclovias serão criadas e pontos e viadutos serão construídos.

A expectativa é de as obras iniciarem ainda este ano. “A gente tem recebido muito pedido do povo por asfalto. Porque foram anos sem nada ser feito. Por isso que temos buscado todo tipo de recurso e vamos fazer quantas operações forem necessárias para melhorarmos a situação da malha viária em todo o município”, assegura o prefeito Naumi Amorim.

Com o Pró-Transporte, Caucaia recebe investimento de R$ 13,4 milhões. A verba é federal (Ministério das Cidades) e garante mais uma importante frente de trabalho no município, com obras em andamento no Conjunto Metropolitano (Picuí) e que beneficiarão outras 31 vias.

Serão executados serviços de drenagem, pavimentação em pedra paralelepípedo rejuntado, calçadas com blocos intertravados e padronizadas, acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de passagem de pedestre e sinalização vertical das ruas.

Já com o Sinalize, 41 vias de 11 bairros de Caucaia estão recebendo sinalização e 70 mil metros quadrados de asfalto, o equivalente a 14 quilômetros. O programa é fruto de parceria da Prefeitura com o Governo do Estado para reduzir o elevado índice de mortalidade em acidentes de trânsito.

Estão sendo beneficiadas ruas e avenidas do Jardim do Amor, Tabapuazinho, Curicaca, Mestre Antônio, Grilo, Patrícia Gomes, Parque das Nações, Boa Vista, Nova Metrópole, Novo Paraíso, Cabatan, Alto do Garrote.

Além disso, Caucaia receberá nos próximos meses R$ 28 milhões em emendas parlamentares que a Prefeitura também investirá em obras de pavimentação em asfalto.