Três municípios cearenses recebem o projeto Arte na Praça neste sábado

Fortaleza, Irauçuba e Pentecoste recebem, neste sábado (7), a ação Arte na Praça, que integra o Programa Mais Infância Ceará, voltado para o desenvolvimento infantil e idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana. A iniciativa, realizada pelo Governo do Ceará e pelo Serviço Social do Comércio Ceará (Sesc/CE), com o apoio das prefeituras municipais, oferece uma programação de cultura, arte e lazer para as crianças nas cidades cearenses.

Em Fortaleza, na Praça Luíza Távora, onde acontece tradicionalmente o evento, terá apresentação da quadrilha infantil Chama da Fogueira, além das brincadeiras populares e o espaço Brincando e Pintando. Na cidade de Irauçuba, no Vale do Curu, as crianças têm na Praça São Luiz de Gonzaga um local de muita brincadeira, com o Espaço Brincando e Pintando, atividades de escultura em balão e pintura facial, além da apresentação circense do grupo KO’s. Já na Praça do CSU, em Pentecoste, também no Vale do Curu, haverá atividades no espaço Brincando e Pintando, brincadeiras populares, pintura facial e um espetáculo artístico para o público infantil.

Com informações do Governo do Estado