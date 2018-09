Três projetos do Ministério Público do Ceará recebem premiação nacional

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) conquistou, nesta quinta-feira (13/09), três prêmios do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O projeto “Tempo de Justiça” alcançou a primeira colocação na categoria “Redução da Criminalidade”; o “Sistema de Investigação do MPCE (Simpce) ficou em segundo lugar na categoria “Tecnologia da Informação”; e foi selecionado em terceiro lugar na categoria “Defesa dos Direitos Fundamentais”, o projeto “Valores Humanos na Educação Infantil”.

“Estamos emocionados por recebermos três prêmios logo na primeira vez em que concorremos, arrastando três grandes colocações dentre 686 projetos avaliados, de todo o país. Parabenizo a todas as equipes que se dedicaram com afinco nestas três iniciativas e a todos nós que fazemos o Ministério Público do Ceará. Este reconhecimento nos mostra que estamos muito maiores, mais respeitados e mais fortes”, comemorou o procurador-geral de Justiça, Plácido Rios. A cerimônia de premiação aconteceu durante o 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, em Brasília. Saiba mais sobre cada um dos projetos premiados.

Tempo de Justiça

O Tempo de Justiça tem o objetivo de diminuir o tempo de julgamento dos casos de homicídios ocorridos em Fortaleza. Isto acontece com uma ferramenta virtual que monitora o tempo dos processos em cada fase e, mensalmente, um comitê gestor – com membros do MPCE, Tribunal de Justiça (TJCE), Governo do Estado (Vice-Governadoria e SSPDS), e Defensoria Pública – reúne-se para avaliar e solucionar os entraves. A iniciativa já foi expandida, em 2018, para o município de Sobral.

Sistema de Investigação do MPCE

O Simpce foi criado para simplificar e agilizar as investigações do Ministério Público cearense. No sistema, foram desenvolvidos mecanismos de buscas, cruzamento, análise e integração de bases de dados de diversos órgãos, assim como relatórios de inteligência e gráficos de vínculos automatizados, cruzamento de informações bancárias de pessoas investigadas, e coleta e cruzamento de informações de pagamentos efetuados pelos municípios a fornecedores ou prestadores de serviços. Com a inovação, ocorre a redução de custos e menor tempo de investigação, refletindo de forma positiva para toda a sociedade.

Valores Humanos na Educação Infantil

O Projeto Valores Humanos na Educação Infantil foi lançado em fevereiro de 2017 e tem o objetivo de promover ações que garantam os valores morais e éticos como base pedagógica da educação infantil. Em parceria com o Instituto Myra Eliane, profissionais que atuam no ensino infantil serão capacitados para promover uma visão humanística da educação que os afaste de um conceito utilitarista. Estão sendo firmados Termos de Ajustamento de Conduta TACs com os Municípios interessados em participar da iniciativa. Serão lançados, pelo menos, seis livros que possam ser utilizados na educação infantil sobre as temáticas do projeto.