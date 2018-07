TRF-4 acata pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, deferiu uma liminar para que o ex-presidente Lula seja solto ainda na manhã deste domingo.

Segundo as informações publicadas pela colunista da Folha de São Paulo Mônica Bergamo, o desembargador Rogério Favreto acatou o habeas corpus apresentado nesta sexta-feira pelos deputados Wadih Damous, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, do PT. O documento pedia a liberdade imediata do ex-presidente por falta de fundamento jurídico para a prisão dele.

Ainda de acordo com a colunista, o plantão do TRF-4 confirmou a informação. Os parlamentares estão agora na sede da Polícia Federal tentando fazer com que a ordem seja cumprida.

Lula está preso desde 7 de abril deste ano em Curitiba. Ele foi condenado na Operação Lava Jato a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sendo o primeiro ex-presidente condenado por crime comum. O petista estava em uma sala especial de 15 metros quadrados, no 4º andar do prédio da PF, com cama, mesa e um banheiro de uso pessoal.

