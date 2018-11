Tribunal de Justiça do CE realiza mutirão visando baixas processuais, de 26 a 30

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) realiza, de 26 a 30 deste mês, a Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais do Primeiro Grau de 2018. O superintendente em exercício da área judicial, Walter Lima Filho, em entrevista ao jornalista Luzenor de Oliveira, na manhã desta terça-feira, 21, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), deu mais detalhes sobre o mutirão.

Durante os 5 dias, os juízes e servidores trabalharão, em regime de mutirão, com a análise de todos os processos não baixados, para efetivar o trânsito em julgado ou a remessa em grau de recurso ou, ainda, a baixa ou arquivamento definitivo. Walter Lima ressaltou os objetivos da Semana e quais processos serão priorizados na baixa ou conclusão para julgamento, resguardando as prioridades previstas em lei.

O superintendente falou, ainda, sobre a Semana do ano passado que, de acordo com ele, foi bastante exitosa e como ficará o atendimento ao público durante o período.

Confira a entrevista na íntegra com o superintendente em exercício da área judicial, Walter Lima Filho: