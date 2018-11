Tribunal de Justiça empossa nesta sexta-feira o juiz Sérgio Parente como desembargador

O juiz Sérgio Luiz Arruda Parente toma posse, às 16h desta sexta-feira (23/11), no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A solenidade ocorrerá no auditório do Pleno, na sede do TJCE, bairro Cambeba, em Fortaleza. Ele é o quinto magistrado que ascende ao Tribunal na atual Gestão do Poder Judiciário (biênio 2017/2018).

O juiz, que é titular da 4ª Vara de Família do Fórum Clóvis Beviláqua, foi eleito pelo critério de merecimento no último dia 9. Ao todo, concorreram ao cargo 14 magistrados. Ele assumirá a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, em setembro deste ano.

A posse será conduzida pelo presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes. O desembargador José Tarcílio Souza da Silva, em nome do Tribunal, fará o discurso de saudação ao novo integrante da Corte.

PERFIL

SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE – titular da 4ª Vara de Família do Fórum Clóvis Beviláqua, atuou como juiz convocado da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal, em substituição à desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, durante o período eleitoral. Ingressou na magistratura cearense em 31 de março de 1992, como juiz substituto da Comarca de Mulungu.

Atingiu a vitaliciedade em 16 de maio de 1994, na Comarca de Jaguaribe. Pelo critério de merecimento, foi promovido para a 4ª Vara do Crato. Em 7 de fevereiro de 2000, ascendeu, também por merecimento, ao cargo de juiz auxiliar de Fortaleza. Em seguida, foi removido para titularidade da 4ª Vara de Família.

Também atuou na Turma Recursal, integrou a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará (Cejai/CE). No Interior, respondeu pelo Juizado Especial do Crato.

Na Capital, foi titular e respondeu, na sequência, pelas 13ª, 16ª, 8ª, 7ª, 28ª, 14ª, 11ª, 28ª, 20ª Varas Cíveis; 1ª Vara de Execução Penal; e 18ª, 15ª, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 7ª Varas de Família. Coordenou as Varas Cíveis, de Família e de Sucessões de Fortaleza.

Natural da Capital, nasceu em 18 de setembro de 1962. Filho de Luis Ideburque Mendes Parente e Eliane Arruda Parente, é casado com Vania Leal Chagas Parente e pai de dois filhos.

COM TJCE