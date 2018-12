Tribunal de Justiça inaugura nesta quarta-feira o novo Fórum da Comarca de Itapajé

A população do Município de Itapajé (localizado a 128 km de Fortaleza) ganhará, nesta quarta-feira (12/12), o novo Fórum da Comarca, que será inaugurado, às 10h, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes. Foram investidos R$ 3.717.252,52 na construção, dentro dos modernos padrões de conforto, acessibilidade e segurança.

Segundo o Departamento de Engenharia do Tribunal, a obra teve início em novembro do ano passado. O edifício, que abrigará as duas Varas, tem dois pavimentos e área construída de 1.692,04 m2.

Com o novo Fórum, o Judiciário passa a oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população (conforto), além de acessibilidade (uso da estrutura por pessoas com deficiência) e segurança. No local, também haverá espaço para os profissionais do Ministério Público, da Defensoria Pública e da advocacia.

A Comarca de Itapajé, localizada na Região Norte do Ceará, pertence à Entrância Intermediária (médio porte). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população é de 52.240 habitantes, conforme estimativa para 2018.

A Presidência do TJCE já entregou os novos prédios de Independência (residência oficial de juiz que passou por adaptações) e Santa Quitéria (onde houve reforma de duas residências oficiais). Em Iracema, os serviços judiciais funcionam em local cedido pelo Governo do Estado, após reformas.

Também receberam melhorias os edifícios de Sobral, Iguatu, Saboeiro, Quixadá, Juazeiro do Norte e Itaitinga. Os procedimentos em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza) estão sendo executados.

Com informações TJCE