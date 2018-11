Tribunal de Justiça inaugura nesta terça-feira nova vara na Comarca de Acaraú

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes, inaugura às 11h desta terça-feira, 20, a segunda vara da Comarca de Acaraú, distante 245 km de Fortaleza. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso do cidadão à Justiça de 1º Grau no Interior do Estado.

Os juízes Tiago Dias da Silva e Saulo Gonçalves Santos estarão à frente da 1ª e 2ª Varas, respectivamente, e dividirão acervo de aproximadamente 7.060 processos cíveis e criminais. A redistribuição das ações entre as varas será realizada por meio de sorteio e de maneira equitativa. A medida não prejudicará a análise de situações urgentes, inclusive processos que envolvem réus presos e os pedidos de relaxamento de prisão e de liberdade provisória.

A expansão do atendimento da Justiça no Interior é resultado da nova Organização Judiciária do Ceará, de iniciativa do Tribunal. A lei foi aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador Camilo Santana. A legislação permitiu criar 18 varas e um juizado em 16 comarcas com grande volume processual.

BEBERIBE

No dia seguinte, 21, às 10h, será a vez da Comarca de Beberibe ganhar uma nova unidade, passando a contar também com duas varas. Em Beberibe, localizada a 83 km da Capital, a 1ª Vara terá o juiz Magno Rocha Thé Mota, e a 2ª o juiz Welton José da Silva Favacho. A Comarca conta com cerca de 7.500 ações, que serão distribuídas entre as duas unidades.

SERVIÇO

Inauguração da 2ª Vara de Acaraú

Data: 20/11

Horário: 11h

Local: Praça do Liceu, s/n, bairro Monsenhor Sabino