Tribunal de Justiça suspende acesso aos sistemas durante Carnaval para melhoria dos serviços

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) está realizando mudanças nos equipamentos de armazenamento de dados do TJ e do Fórum Clóvis Beviláqua para aperfeiçoar os serviços oferecidos por meio de sistemas eletrônicos. Durante o Carnaval, a partir das 18h desta sexta-feira (1º/03), ficarão indisponíveis o Sistema de Automação da Justiça (SAJ) – 1º e 2º Graus e o Portal e-SAJ. Além disso, não será possível fazer consultas processuais e verificar o Diário da Justiça. O plantão judiciário, portanto, ocorrerá de forma física.

Os sistemas ficarão indisponíveis até as 6h do dia 6 de março, quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) do Tribunal, a mudança aumentará a disponibilidade e segurança do banco de dados, capacidade de armazenamento e o desempenho dos sistemas e aplicativos do TJCE.

O trabalho já foi realizado nos sistemas administrativos (nos dias 16 e 17 de fevereiro), e no Sistema Processual (SPROC), nos dias 23 e 24 do mesmo mês.

com TJCE