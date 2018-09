Tribunal Regional Eleitoral do Ceará abre inscrições para processo seletivo de estagiários de nível superior

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará inicia Processo Seletivo para Estagiário de Nível Superior. De acordo com o TRE-CE, o certame será realizado pela Super Estágios, agente de integração contratado pelo TRE-CE para a operacionalização, em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, do Programa de Estágio de Nível Superior.