Tromba d’água em Tianguá alaga Shopping e ruas da cidade

A cidade de Tianguá, 555 quilômetros de Fortaleza, foi outra cidade na Serra de Ibiapaba, que sofreu com as fortes chuvas que caíram nesta sexta-feira (30), em toda a Região. A cidade teve vários pontos de alagamentos e com transito ficou bastante complicado.

As águas das chuvas invadiram o Shopping Ibiapaba que ficou alagado, prejudicando seu funcionamento. os funcionários tentavam tirar a água com rodos, mas a situação não se estabilizou. A direção do empreendimento não divulgou nota ainda sobre os prejuízos.

Vejam as imagens das chuvas em Tianguá: