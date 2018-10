TSE convida partidos políticos para acompanhar totalização de votos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) convidou os 35 partidos políticos registrados na Corte e mais oito instituições para acompanhar na sede do tribunal a totalização dos votos e divulgação dos resultados do segundo turno das eleições neste domingo (28).

As instituições convidadas foram: Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Controladoria-Geral da União (CGU), Departamento de Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). A iniciativa já ocorreu no primeiro turno.

Hoje (26), a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, atendeu a uma solicitação da coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL), para que até cinco representantes indicados pelo grupo e mais cinco representando a coligação O Povo Feliz de Novo, do candidato Fernando Haddad (PT), pudessem acompanhar a totalização dos votos no Tribunal.

Rosa Weber disse, no despacho, que o próprio Tribunal já havia tomado a iniciativa de convidar ambas as coligações para acompanhar a apuração e divulgação de resultados nos dois turnos das eleições. A ministra ressaltou ainda, em sua decisão, que os representantes das coligações poderão acessar quaisquer salas e espaços físicos no TSE, no dia da eleição.

No primeiro turno, convidado pelo TSE a acompanhar os trabalhos de totalização diretamente na Corte, o PSL não indicou representante.

Realizada pelo TSE a partir das informações dos boletins de urna encaminhadas por uma rede exclusiva pelos tribunais regionais eleitorais (TREs), a apuração é iniciada logo após o encerramento da votação em cada um dos estados. Os representantes indicados poderão acompanhar a totalização dos votos a partir das 17h de domingo.

COM AGÊNCIA BRASIL