TSE convoca sessão extraordinária para esta sexta-feira

A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), convocou sessão extraordinária para a próxima sexta-feira (26), a partir das 16h. Será a última sessão de julgamentos antes do segundo turno das Eleições 2018, que ocorre no próximo domingo (28).

De acordo com a assessoria de comunicação do TSE, terão prioridade de julgamento casos relativos ao processo eleitoral do atual pleito ainda pendentes de apreciação. O caso das “fake news” anti-PT disseminadas no WhatsApp, denunciado por uma reportagem do jornal “Folha de S. Paulo”, deve entrar nesta pauta extraordinária do TSE.

Empresas de marketing digital bancadas por empresários teriam espalhados estes conteúdos em milhares de grupos do aplicativo, a fim de favorecer Jair Bolsonaro (PSL), num esquema que pode se configurar “caixa 2”.

Com informações Noticias ao Minuto