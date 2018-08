TSE pode julgar registro de Lula antes de início do horário eleitoral, avaliam advogados do PT

Nos bastidores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), advogados do PT avaliam que o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser julgado pelo TSE antes do início do horário eleitoral. O assunto foi tratado entre Lula, que está preso em Curitiba, e aliados, na semana passada.

Na avaliação do partido, após o registro de Lula como candidato na próxima quarta-feira, 15, o tribunal tem dado sinais – por declarações de ministros – de que o caso não deve se prolongar, e Lula, enquadrado na Lei da Ficha Limpa, não poderá ser candidato.

Os advogados do PT tinham uma expectativa de que o TSE analisasse a questão na semana do dia 12 de setembro. O tribunal tem até o dia 17 – 20 dias antes das eleições – para julgar casos de inelegibilidade.

O cenário que prolonga o julgamento do registro é o desejado pelo PT porque o partido quer incluir Lula como candidato à Presidência na propaganda na TV – que começa dia 31 de agosto.

Procurado. Fernando Haddad, vice na chapa de Lula, admitiu que o cenário em que o TSE julgue o registro antes do horário eleitoral está sendo avaliado pelo partido. “Está sendo considerado, por conta da propaganda na TV”, disse.

O ex-prefeito, que assume a chapa se Lula for declarado inelegível, visitou o ex-presidente na semana passada. Ficou acertado também que, até a palavra final da Justiça sobre a candidatura do ex-presidente, o material de campanha do PT contará com Lula e Haddad, sem Manuela D’Ávila (PCdoB), “por uma questão jurídica”, segundo ele.

