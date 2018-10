TSE recebe partidos para mostrar como será a apuração

Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) receberam hoje representantes de partidos e instituições que vão acompanhar a apuração da votação do segundo turno das eleições amanhã (28). As agremiações vão monitorar, na sede do Tribunal, o recebimento das informações das zonas eleitorais e a totalização dos votos.

A presidente da corte, ministra Rosa Weber, convidou as 35 legendas em funcionamento no país, o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Ministério Público e a Polícia Federal, além da missão internacional da Organização dos Estados Americanos (OEA), entre outras instituições.

Na reunião de apresentação, estiveram presentes representantes do PSL, partido do candidato Jair Bolsonaro; do PTB; da Sociedade Brasileira de Computação (SBC); do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e da missão da OEA. Eles foram recebidos pelo secretário-geral da presidência da Corte, Estevão Waterloo, pelo diretor-geral, Rodrigo Fleury, além de outros gestores e técnicos do Tribunal.

Eles conheceram o centro de operações do Tribunal, onde são monitoradas as 460 mil seções eleitorais. No local ficam os servidores para onde são enviados os resultados das votações para a totalização processada no Tribunal.

Foi explicado que após o encerramento da votação, os resultados em cada urna serão transmitidos ao centro de controle. Contudo, em razão do fuso horário e do encerramento mais tarde nas cidades mais a oeste do país, a divulgação dos resultados da votação para presidente terá início às 19h.

Também foi mostrada a sala-cofre onde ficam o sistema que assegura o isolamento das urnas. Segundo o TSE, há seis níveis de segurança no local e somente três servidores têm acesso à sala. O TSE ainda não tem a confirmação de quem acompanhará a apuração amanhã (28).

