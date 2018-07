Tucanos reúnem lideranças em cidades do Interior

Acompanhando o senador Tasso Jereissati, o deputado federal Raimundo Gomes de Matos participou, nesta quinta-feira, 5/7, de bate-papo com o pré-candidato ao Governo do Estado, General Theophilo. O encontro com lideranças aconteceu no auditório da CDL de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará.

Nesta sexta-feira, 6/7, o deputado Raimundo Matos estará no município de Itapipoca, na Zona Norte do Estado, no seminário de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A reunião acontece no NIT, bairro Coqueiro, das 8h ao meio-dia.

Já no final de semana, Matos vai à Região do Cariri. Pela manhã, ao lado de Tasso e do pré-candidato ao Governo, faz caminhada pela Rua São Pedro, no Centro de Juazeiro do Norte.

Ainda em Juazeiro, Raimundo Gomes de Matos estará, a partir das 17h, no Encontro de Lideranças, no auditório do Memorial Padre Cícero. Também estão previstas várias reuniões com lideranças de municípios caririenses.

SERVIÇO

Quinta-feira (5/7): Iguatu (Centro-Sul)

Sexta (6/7): Itapipoca (Zona Norte)

Sábado (7/7): Juazeiro (Cariri)