Túnel da Via Expressa de Fortaleza será parcialmente liberado nesta quinta

Parte do novo túnel da Via Expressa, construído no trecho entre as avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont, vai ser liberada a partir das 8h desta quinta-feira (1º). Quem trafega pela via no sentido Praia/Aeroporto poderá trafegar pelo novo equipamento. A obra completa tem entrega prevista para dezembro.

De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), mesmo com a liberação parcial, as obras vão continuar acontecendo no sentido Aeroporto/Praia da estrutura, com serviços de acabamento e pavimentação da pista.

As intervenções iniciaram em julho de 2017, para a implantação do corredor Parangaba/Papicu. Com a conclusão de parte do equipamento foi possibilitada a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), permitindo a interligação dos bairros Mucuripe e Parangaba.

Segundo a Seinf, as obras do túnel estão 90% concluídas. Ele terá 370 metros de comprimento, sendo 74 metros coberto, quatro faixas de tráfego (sendo duas por sentido). O projeto também prevê área paisagística, nova pavimentação, postes de iluminação com luz branca, calçadas e ciclovia.

Confira as alterações no trânsito:

Para dar continuidade às obras de encaixe do Túnel Longitudinal com a Av. Almirante Henrique Sabóia, a alça de acesso para quem vem da Cidade 2000 (sobre o túnel da Padre Antônio Tomás) e deseja acessar a Via Expressa receberá intervenções para readequações geométricas.

Veículos que vêm pela R. Andrade Furtado em direção às avenidas Almirante Henrique Sabóia e Engenheiro Santana Júnior, deverão adotar o seguinte percurso:

O condutor, que vem pela R. Andrade Furtado e deseja ir em direção à BR116, deverá entrar à direita na R. Júlio Azevedo, à esquerda na R. Bento Albuquerque, à esquerda na Av. Engenheiro Santana Júnior, seguir em direção à Av. Rogaciano Leite, Av. Murilo Borges e Av. Raul Barbosa em direção à BR116.